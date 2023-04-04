Алматинцам напомнили о запрете разведения костров в неположенном месте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Иле-Алатауском национальном парке имеются 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что на территории ущелья Алмаарасан имеется 12 мест, вдоль речки Большая Алматинка, реки Казачка и на Бутаковке - 2 места. Там расположены скамейки, столы, забетонированные площадки для розжига костров, мангалов.

Спикер отметил, что за розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон и в неустановленных местах сотрудники лесохозяйственных учреждений уполномочены налагать административный штраф по статье 367 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Сумма штрафа на физических лиц варьируется от 10 до 100 МРП.

Начальник отдела воспроизводства и восстановление леса РГУ «Иле-Алатауского государственного национального природного парка» Райхан Мухаметжанова добавила, что в прошлом году на территории нацпарка зарегистрировано 10 случаев лесных пожаров на общей площади 19,5 гектаров.

«Из них покрыты лесом 10,5 гектаров. Общая сумма ущерба по пожару составила 418 900 тенге», - отметила она.

Данияр Жусупов напомнил жителям и гостям Алматы простые правила пожарной безопасности в горно-лесной местности.

«Не оставляйте и вывозите за собой мусор, который может стать причиной возгораний; не бросайте горящие спички, окурки, не выжигайте сухую траву; не допускайте разведение костров, не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в неотведенных для этих целей местах», - сказал он.