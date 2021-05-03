Алматинцам напомнили о запрете разведения костров в горно-лесной местности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с наступившим пожароопасным периодом, с 1 мая департаментом по ЧС Алматы совместно с природоохранной полицией, инспекторами Иле-Алатауского парка и волонтерскими организациями организовано патрулирование в горно-лесной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Определены наиболее посещаемые жителями и гостями города Алматы места отдыха:

- в Медеуском районе - ущелье Бутаковка, Ким – Асар, Просвещенец, от плотины до поста ГУ «Казселезащита» станция «Туюк - Су»;

- в Бостандыкском районе – ущелье Алмарасан, Казачка;

- в Турксибском районе - Роща Баума.

В ходе патрулирования проводятся профилактические меры с целью недопущения пожаров в горно-лесной местности и пресечения фактов розжига костров. Населению, отдыхающему на территории РГУ «Иле-Алатауского государственного национального природного парка», природного парка «Медеу» доводится информация о запрете сжигания мусора и разведения костров.

В этой связи, департамент по ЧС г.Алматы вновь напоминает жителям и гостям южной столицы, что в лесу запрещено бросать горящие спички и окурки, разводить костры, выжигать траву, оставлять бутылки, битое стекло. Несоблюдение гражданами этих запретов может привести к серьезным пожарам.

Сообщается, что за нарушение требований Правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с КРК об АП и УК РК.

В Алматы ведется строительство двух селе защитных плотин — Аюсай и Аксай, которые должны обеспечить безопасность граждан. В этой связи посещение Большого Алматинского ущелья ограничено, однако проезд и проход через участок строительства будет открыт:

- 8 мая с 8 до 10 утра; с 12 до 14 дня; с 17 до 19 часов вечера;

- 9 мая проезд будет полностью открыт для туристов в течение всего дня.