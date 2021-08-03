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    10:50, 03 Август 2021 | GMT +6

    Алматинца задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30-летний житель Алматы задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «При обыске на квартире задержанного в микрорайоне «Мамыр» было обнаружено 74 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Как определила судебно-химическая экспертиза, порошок является наркотическим средством «гашиш» весом 340,1 грамма. Подозреваемый признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания», – пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В ведомстве отметили, что цена гашиша на черном рынке составляет 3000 тенге за 5 граммов. Сейчас следствие выясняет, откуда и как он добывал свой товар.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Алматы Правоохранительные органы
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