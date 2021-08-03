Алматинца задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере
«При обыске на квартире задержанного в микрорайоне «Мамыр» было обнаружено 74 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Как определила судебно-химическая экспертиза, порошок является наркотическим средством «гашиш» весом 340,1 грамма. Подозреваемый признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания», – пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В ведомстве отметили, что цена гашиша на черном рынке составляет 3000 тенге за 5 граммов. Сейчас следствие выясняет, откуда и как он добывал свой товар.