Алматинца задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30-летний житель Алматы задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«При обыске на квартире задержанного в микрорайоне «Мамыр» было обнаружено 74 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Как определила судебно-химическая экспертиза, порошок является наркотическим средством «гашиш» весом 340,1 грамма. Подозреваемый признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания», – пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.