Алматинца, ударившего судисполнителя, не накажут

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ударивший судисполнителя во время мероприятий по сносу пристройки к жилому дому, не будет наказан. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов заявил, что расследование прекратят, так как отсутствует состав преступления. Ранее, уголовное дело было зарегистрировано по статье «воспрепятствование деятельности судебных исполнителей».

«В ходе расследования были установлены факты, что незадолго до нападения судоисполнитель пнул того человека, тем самым спровоцировав его на такие действия. Существующая видеозапись была нами изучена и приобщена к материалам уголовного дела. В связи с этим говорить о том, что собственник пристройки воспрепятствовал нормальной деятельности судоисполнителя, мы не можем», - сказал Р. Абдрахманов.

Напомним, 4 октября в Алматы мужчина несколько раз ударили судоисполнителя на мероприятии по сносу пристройки к жилому дому. Видео инцидента появилось в соцсетях.

В республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили, что хозяин дома нанес судебному исполнителю несколько ударов в область ребер и легкого. Побои были произведены в присутствии сотрудников полиции.

Позже хозяин дома подал иск о признании незаконными действий частного судебного исполнителя.