Алматинца, пинавшего ногами двери и кнопки лифта, сняли на видео
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пнувшего ногами двери и кнопки лифта одного из ЖК, ищет полиция Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео появилось в соцсетях. Там видно, как мужчина изо всех сил пинает двери и кнопки лифта. В описании говорится, что инцидент произошел в ЖК «Премьера» в Наурызбайском районе.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту на пульт 102, а также в районное управление полиции сигналов не поступало.
«Но тем не менее, со вчерашнего дня отдел местной полицейской службы управления полиции Наурызбайского района занимается проверкой данного факта. Устанавливает личность этого мужчины. По предварительным данным, он живет в этом доме. Будем его привлекать к административной ответственности», - ответили в полиции.
Отметим, ранее полиция привлекла к ответственности другого хулигана, который плюнул на кнопки лифта одного из подъездов в жилищном комплексе «Алатау сити».
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