Алматинца наказали за слив нечистот в канализационный люк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наказан водитель ассенизатора, сливавший нечистоты в канализационный люк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители микрорайона Акбулак в Алатауском районе обратились в полицию с заявлением касательно нарушения правил благоустройств.

«Проведена соответствующая проверка. В результате установлен водитель транспортного средства - Сембеков 1973 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по ст.505 ч.2 КРК об АП (повторное нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов), за что предусмотрен штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге)», - написал в Facebook заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Недавно также был наказан алматинец, который сливал нечистоты в русло реки.

Кроме того, ранее алматинцы пожаловались на слив в речку Жарбулак жидкости, похожей на канализационные отходы, и на слив «канализации» в озеро Сайран.