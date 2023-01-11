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Алматинца наказали по нескольким статьям за езду по встречной полосе

11 Января 2023, 17:51
Алматинца наказали по нескольким статьям за езду по встречной полосе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как водитель автомашины Lada ездит по встречной полосе по проспекту Рыскулова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлены вопиющие факты грубых нарушений ПДД водителем автомашины Lada. В рамках реагирования на сигнал сотрудниками Управления местной полицейской службы правонарушитель установлен и привлечен к ответственности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Правонарушителем оказался гражданин К., 2000 года рождения, житель Турксибского района Алматы. В отношении него составлены административные протоколы по четырем статьям КРКобАП:

- ст.590 ч.2 КРКобАП «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств»;

- ст. 601 ч.1 КРКобАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;

- ст.606 ч.1 КРКобАП «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки»;

- ст.596 ч.1 КРКобАП «Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».


Фото: t.me/kris_p_almaty_official

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