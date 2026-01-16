РУ
    19:47, 15 Январь 2026 | GMT +5

    «Алматы су» оштрафовали на 14 млн тенге за экологические нарушения

    Прокуратура Илийского района Алматинской области выявила экологические нарушения в деятельности ГКП «Алматы Су», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы Су
    Фото: facebook.com

    По данным надзорного органа, одна из проблем, вызывающих обеспокоенность жителей, является устойчивый неприятный запах от городских сточных сетей, поступающих в водоем «Сорбулак».

    Совместная проверка с экологами выявила нарушения требований экологического законодательства.

    — Так, из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана. При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания, — отметили в прокуратуре Алматинской области.

    По акту надзора прокуратуры Илийского района департамент экологии привлек ГКП «Алматы Су» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге.

    Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям.

    В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений.

    Прокуратура продолжит контроль за реализацией предписанных мер и соблюдением экологических требований.

    Напомним, ранее в «Алматы Су» объяснили частую замену труб.

    Теги:
    Нарушения Экология Прокуратура Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
