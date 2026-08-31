Алматы станет центром строительной и инженерной отрасли Центральной Азии

Со 2 по 4 сентября 2026 года в КЦДС «Атакент» одновременно пройдут международные события KazBuild 2026 и Aquatherm Almaty 2026 — крупнейшие отраслевые выставки региона, которые объединят более 630 компаний из 34 стран и ведущих представителей строительной и инженерной отраслей, передает Kazinform.

32-я Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка KazBuild представит решения для строительства, отделки, фасадов, оконных систем, интерьера, оборудования и технологий. В выставке примут участие компании из Казахстана, Китая, Германии, Италии, Турции, Узбекистана, ОАЭ, России и других стран. Отдельный павильон будет посвящён оконным технологиям.

Фото: пресс-служба компании Iteca

18-я международная выставка Aquatherm Almaty дополнит экспозицию решениями для инженерного обеспечения зданий: отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, инженерных коммуникаций и сантехнической инфраструктуры. Среди участников — Blauberg, CNP, Panasonic, Wilo Central Asia, VTS Kazakhstan, FAR Rubinetterie, Thermona, E.C.A., Келет и другие ведущие компании отрасли.

Фото: пресс-служба компании Iteca

От технологий — к развитию городов

Масштабную экспозицию дополнит деловая программа, посвящённая ключевым вопросам развития строительного рынка Казахстана.

KazBuild Materials Forum 2026 сфокусируется на рынке строительных материалов и индустриализации строительства, а KazBuild Urban Future Forum 2026 — на архитектуре, градостроительстве и крупных урбанистических проектах, включая развитие Alatau City.

Специальным гостем программы станет Паоло Маттеуцци, архитектор и директор международного архитектурного бюро ZHA (Zaha Hadid Architects).

Центральным событием первого дня станет совместная пленарная сессия «Новый строительный кодекс, налоговая политика и цифровое регулирование: реформы, которые меняют отрасль Казахстана». Также состоится дискуссия «Сине-зелёная инфраструктура ЦА: новые рынки для девелопмента, инженерии и инвестиций».

Фото: пресс-служба компании Iteca

Практическую часть Aquatherm Almaty дополнит IV Чемпионат монтажников, где специалисты продемонстрируют профессиональные навыки и современные методы монтажа оборудования.

Одновременное проведение двух выставок создаёт единую профессиональную площадку для международной кооперации, трансфера технологий, поиска партнёров и развития новых деловых связей в строительной и инженерной отрасли Казахстана и Центральной Азии.

Вход на выставку свободный, по предварительной регистрации на сайтах:

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