Алматы примет крупный теннисный турнир серии ATP

Турнир серии ATP 250 - это категория профессиональных теннисных соревнований среди мужчин, проходящих в 30 странах мира. В данную категорию входят 40 стартов, победа в любом из которых приносит теннисисту 250 очков в зачёт рейтинга ATP.

Призовой фонд ATP 250 Almaty Open составит более 1 млн долларов.

История турнира началась в 2020 году в Астане - тогда он прошёл как турнир категории ATP 250. В 2022 году уровень соревнования был единожды повышен до ATP 500 и собрал звёзд мировой десятки: Новак Джокович, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Хуберт Хуркач, Андрей Рублёв.

Прошлогодний чемпион Карен Хачанов в нынешнем сезоне будет защищать свой титул.

Ранее сообщалось, что теннисистка Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга.