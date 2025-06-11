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    22:00, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Алматы примет крупный теннисный турнир серии ATP

    Алматы с 11 по 19 октября 2025 года будет принимать крупный турнир по теннису серии ATP 250 Almaty Open. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Алматы примет крупный теннисный турнир серии ATP
    Фото: НОК РК

    Турнир серии ATP 250 - это категория профессиональных теннисных соревнований среди мужчин, проходящих в 30 странах мира. В данную категорию входят 40 стартов, победа в любом из которых приносит теннисисту 250 очков в зачёт рейтинга ATP.

    Призовой фонд ATP 250 Almaty Open составит более 1 млн долларов.

    История турнира началась в 2020 году в Астане - тогда он прошёл как турнир категории ATP 250. В 2022 году уровень соревнования был единожды повышен до ATP 500 и собрал звёзд мировой десятки: Новак Джокович, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Хуберт Хуркач, Андрей Рублёв.

    Прошлогодний чемпион Карен Хачанов в нынешнем сезоне будет защищать свой титул.

    Ранее сообщалось, что теннисистка Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга.

    Теги:
    Спорт Регионы Алматы Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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