РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:01, 15 Март 2026 | GMT +5

    Алматы превысил собственный показатель явки референдума 2024 года

    В Алматы зафиксирован более высокий уровень участия граждан в общенациональном референдуме по новой Конституции по сравнению с предыдущим голосованием, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Согласно данных Центральной избирательной комиссии РК по состоянию на 16:00 2026 года явка жителей города составила 28,16%, что уже превышает показатель референдума 2024 года, когда участие приняли 25,21% избирателей.

    Активность алматинцев отмечается на участках во всех районах мегаполиса. Горожане продолжают приходить на избирательные участки в течение дня, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

    Работа участковых комиссий проходит в штатном режиме, для жителей созданы все необходимые условия для комфортного и прозрачного голосования.

    Голосование продлится до 20:00, ожидается, что к вечеру показатель явки продолжит расти.

    Теги:
    Конституционная реформа Алматы Референдум-2026
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают