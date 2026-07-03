Алматы остается лидером по числу электромобилей в Казахстане

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 55,6%, передает Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Годом ранее в стране насчитывалось 15 835 электрокаров.



Наибольший парк электромобилей сосредоточен в Алматы, на который приходится 62% всех зарегистрированных в стране электрокаров. В городе насчитывается 15 280 таких автомобилей. В тройку лидеров также входят Астана с 2 885 электромобилями и Алматинская область, где зарегистрировано 1 589 единиц.



Электромобили представлены во всех регионах Казахстана, однако их распределение остается неравномерным. Наименьшие показатели зафиксированы в области Абай — 78 автомобилей и области Улытау — 41 автомобиль.

Ранее мы писали о том, что лавинообразный рост сектора электромобилей задает вектор на расширение городской зарядной инфраструктуры и увеличение свободных электрических мощностей. Синхронизация этих процессов позволяет профильным министерствам эффективно распределять нагрузку на энергосистему и своевременно готовить резервы электроэнергии.