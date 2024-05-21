В Алматы неуклонно растет количество автомобилей, горожане простаивают в пробках и испытывают сложности с поиском парковочных мест, что в свою очередь оказывает негативную нагрузку на экологию города. Федерико Паролотто — специалист в области транспортной инфраструктуры, член Экспертного Совета по устойчивому плану транспортной системы Милана дал интервью корреспонденту агентства Kazinform, в котором поделился опытом европейских стран в решении вышеупомянутых проблем.

Федерико Паролотто отметил, что Милан и Алматы имеют схожие экологические проблемы, вытекающие из растущей автомобилизации. Так, Милан с населением чуть более миллиона человек расположен в густонаселенной долине реки По, где проживает почти треть населения Италии. Ситуацию усугубляет географическое расположение город, препятствующее движению воздушных масс.

— Транспортный сектор является одним из основных источников выбросов вредных веществ, тем более что Милан имеет один из самых высоких показателей в Европе по уровню автомобилизации. Именно по этим причинам в городе с 2012 года принимаются меры по борьбе с пробками на дорогах. Контролировать спрос проще, чем предложение. Если начать контролировать парковки и въезд в центр, это даст гораздо более быстрый и заметный эффект, чем расширение дорог, — говорит специалист.

Одной из действенных мер в Милане стала инновационная схема ценообразования на дорогах под названием «Zone C» — по сути, плата за пробки, направленная на снижение загрязнения от дорожного движения. Зона ограничения движения в центре Милана охватывает 4,5% от площади города, за въезд в которую водителям автомобилей приходится платить.

— За данную меру проголосовали 79% граждан. Доступ в «Zone C» в будние дни ограничен системой из 43 электронных ворот, оснащенных технологией автоматического распознавания номерных знаков. Дневной билет на одно транспортное средство стоит 5 евро. Существуют разные типы билетов для жителей и официального транспорта. Эта мера оказалась весьма эффективной: всего за год поток автомобилей снизился на 2400 единиц в сутки, а доля электромобилей, для которых предусмотрены льготы, наоборот, выросла с 9,6 до 16,6%, — подчеркнул Федерико Паролотто.

По его словам, Милан продолжает следовать плану устойчивой городской мобильности с возможностью расширения «Zone C» до «Cerchia Filoviaria» (2-й кордон) и введения зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), аналогичной Лондону.