«Алматы – наш общий дом»: что сделано за месяц

Подведены итоги общегородской кампании «Алматы – наш общий дом», которая проходила с 8 апреля по 8 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

По поручению Главы государства о благоустройстве и озеленении территорий населенных пунктов в рамках акции «Таза Қазақстан», акиматом города реализована кампания «Алматы — наш общий дом», целью которой является формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.

Кампания «Алматы – наш общий дом» была поделена на 4 тематические недели: 1) «Наш город – наши улицы» – неделя приведения в порядок городской инфраструктуры. Проведена мойка 1760 остановочных комплексов, покрашено 15 610 скамеек и 25 136 уличных урн, произведена дезинфекция и мойка 1485 контейнерных площадок, покраска и мойка 480 светофорных объектов и 10 197 стояков дорожных знаков. 2) «Наш город – наш двор, наш дом» - неделя уборки территорий дворов, детских площадок. Совместно с локальными сообществами (КСК, ОСИ) проведена уборка на территории 5567 дворов. На полигоны твердо-бытовых отходов вывезено 73 188 кубометров мусора. 3) «Наш город – наши горы, реки и озера» - неделя очистки набережных водоемов и рек, парков, скверов и предгорий. При участии работников коммунальных служб, экоактивистов, волонтеров и общественников проведена массовая уборка и очистка набережных рек Есентай, Малая и Большая Алматинка, Каргалинка, Боралдай, Аксай, Жарбулак, Тиксай, Карасу, Еременсай, Тастыбулак, Керен Кулак, Бекенбай, Абылгазы, Ботбайсай, Шыбынсай, Терисбулак, Бедельбай, озер Сайран и Аэропортовское, БАК, каналов М2 и М1. Аналогичная работа была проведена в 445 парках и скверах города. В течение тематической недели приняли участие 2680 человек, задействовано 408 единиц специальной техники, вывезено 20 120 кубометров мусора. 4) «Наш город – наша гордость» - неделя очистки памятников и объектов культуры. Проведена комплексная уборка территорий объектов историко-культурного наследия. Приведены в порядок 57 памятников и скульптур (монумент Независимости, мемориал «Тағзым», памятники Ш.Валиханову, Н.Тлендиеву, Ж.Жабаеву, М.Ауэзову, Ы.Алтынсарину, У.Джандосову, К.Сатпаеву и другие).

Фото: акимат Алматы

По данным акимата, с начала кампании «Алматы – наш общий дом» высажено более 30 тысяч деревьев лиственных пород и 5 тысяч кустарников, в том числе в рамках акции «Зеленый двор» жителям города роздано 3 тысячи саженцев и более 8 тысяч саженцев в ходе общегородской акции «Алматы – город-сад». В целях приведения в порядок дорог проводятся работы по текущему (ямочному) ремонту на магистральных улицах улично-дорожной сети города. На сегодня отремонтировано 41 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Отмечается, что во всех мероприятиях кампании «Алматы – наш общий дом» приняли участие 409 203 человека, в том числе неравнодушные жители города, экоактивисты, представители общественных организаций и НПО, деятели культуры и спорта, предприниматели, активная молодежь и волонтеры.

- Помимо запланированных работ по уборке и очистке улиц на протяжении всей кампании было проведено большое количество творческих конкурсов, акций и мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и привитие экологических ценностей, - проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.

Фото: акимат Алматы

Одной из самых востребованных и своевременных стала акция «Помоги ближнему» по оказанию помощи ветеранам ВОВ, инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам. По итогам акции 992 волонтера провели уборку сада и дворовой территории, покрасили заборы, скамейки и лестницы, участвовали в обрезке деревьев и выносе мусора в домах 349 нуждающихся в помощи людей.

Большой спрос среди населения вызвала акция «Покрась свой забор/ скамейку/ беседку», по итогам которой горожанам выдано 4240 литров краски и 590 литров растворителя. Акция была направлена на улучшение эстетического содержания придомовой территории и ограждений частных жилых домов. Желающим участвовать в акции лакокрасочные материалы предоставлялись бесплатно.

Фото: акимат Алматы

В рамках акции «Сдай просроченные лекарства – спаси природу» в пункты приема, развернутые в 36 городских поликлиниках, поступило 2815 штук, или более 76 килограммов непригодных к использованию лекарственных препаратов. Акция направлена на повышение осведомленности населения о правильной утилизации просроченных медикаментов и их воздействии на окружающую среду.

Кроме того, 2300 килограммов материалов для переработки собрано жителями в рамках акции «Обменяй мусор на еду», направленной на стимулирование сбора вторичного сырья (пластиковые бутылки, макулатура, алюминиевые банки, прозрачное стекло) через обмен на подарочные купоны. Всего было задействовано 11 пунктов приема, участникам акции выдано 1867 купонов на еду.

В целях формирования экологической культуры на Арбате в техническом режиме был установлен первый фандомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок от напитков. Собранное вторсырье будет передано на дальнейшую переработку на предприятия, которые производят из них полезные товары. Взамен жители могут получить бонусы в денежном выражении либо передать их на благотворительные цели.

Фото: акимат Алматы

В рамках кампании успешно прошла акция «Чистые фасады», по которой были вычищены прилегающие территории городских зданий, произведена мойка окон и витражей, приведены в порядок вывески и рекламные щиты. В акции приняли участие более 1600 коммерческих организаций – крупные торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиницы, рынки, супермаркеты, аптеки, продовольственные магазины и другие.

Массовая посадка деревьев прошла в рамках акции «Алматы – город-сад» с участием главы города, жителей, общественных деятелей, депутатов, предпринимателей, звезд кино и шоу-бизнеса прошла 27 апреля. В ходе акции во всех районах города было высажено 8205 зеленых насаждений, в том числе более 4 тысяч яблоневых деревьев.

600 килограммов мусора было собрано жителями города и волонтерами на территории визит-центров «Горельник» и «Аюсай» в Малом и Большом Алматинском ущельях в ходе акции «Чистые горы: собери мусор – получи бесплатный обед».

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что активное участие в кампании «Алматы – наш общий дом» приняли учащиеся школ и вузов города. Также волонтерами и представителями молодежных организаций проведено 75 мероприятий с охватом 103 тысячи человек. Всего силами студенческой молодежи благоустроено и очищено 19 тысяч квадратных метров территорий.

Поддержало кампанию и спортивное беговое сообщество. В роще Баума состоялся плоггинг – забег, совмещенный со сбором мусора с участием более 500 человек. Творческие команды и деятели культуры внесли свой вклад в кампанию серией креативных проектов. На конкурс «Лучший арт-объект из мусора» поступило более 30 заявок. Призовой фонд был организован за счет спонсорских средств и составил около 2 млн тенге. Работы победителей будут выставлены в креативном эко-хабе и комьюнити-центрах.

Завершилась общегородская кампания флешмобом «Мусорги». Костюмированные персонажи из мусора, созданные группой алматинских художников и олицетворяющие последствия неосознанного отношения к загрязнению природы, прошлись по улице Панфилова до Арбата. В ходе мероприятия к жителям обратился заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров. Он поблагодарил всех граждан, общественных деятелей и бизнес, которые активно участвовали и поддерживали кампанию «Алматы – наш общий дом», и подчеркнул, что несмотря на свое официальное завершение 8 мая, кампания должна продолжаться в добрых делах и поступках, став образом и частью повседневной жизни для горожан.