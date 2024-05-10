Алматы может стать новым форматом для встреч между Ереваном и Баку - эксперт

Казахстан предложил Армении и Азербайджану провести переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами в Алматы. Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана сообщили, что встреча глав внешнеполитических ведомств - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова - состоится 10 мая. Оценками казахстанской инициативы и ожиданиями от предстоящей встречи с собственным корреспондентом Kazinform поделились армянские эксперты.

Научный сотрудник Института прикладных политических исследований APRI Armenia Сергей Мелконян, считает, что Казахстан предложил свои добрые услуги Армении и Азербайджану.

Фото: Из личного архива Сергея Мелконяна

- Видно, что Казахстан в стремлении перейти к разряду middlepower, занимается не только вопросами, связанными с его границами, с его окружением, но и выходит на более широкую повестку. Поэтому Казахстан предложил свои добрые услуги Армении и Азербайджану. Не посреднические услуги, а именно добрые услуги. Это такой важный индикатор, что Казахстан готов, по крайней мере демонстрирует политическую волю, быть вовлеченным в процессы на Южном Кавказе, - отмечает эксперт.

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив, политический обозреватель Айк Халатян отмечает большой опыт Казахстана в предоставлении площадок для переговоров.

- У Казахстана большой опыт в оказании или посреднических услуг, или в предоставлении площадки переговоров между участниками различных конфликтов. В этой связи, например, можно вспомнить астанинский формат по Сирии, где Казахстан не является посредником, но при этом предоставил площадку для ведения переговоров. Фактически на данный момент стороны отказались от переговоров на российской площадке, при этом возникли также определенные сложности на западных площадках. И Казахстан предложил провести переговоры в Алматы. С учетом того, что, с одной стороны, Армения и Казахстан являются членами ОДКБ и ЕАЭС, с другой стороны, у Казахстана традиционно очень тесные отношения с Азербайджаном, стороны согласились провести очередной раунд переговоров в Алматы, - сказал эксперт.

Фото: из соцсети

Он отмечает, что при этом надо понимать, что, учитывая позиции сторон, завышенных ожиданий от этой встречи быть не должно.

- Мы видим, что Азербайджан даже имеет свою трактовку Алматинской декларации, о которой так любят говорить армянские власти. Видим, что даже к Алматинской декларации у Баку своеобразный подход, - заключил Айк Халатян.

Учредитель Армянского института устойчивости и государственного управления (INFORS Armenia) Геворг Меликян отмечает, что Алматы может стать новым форматом для встреч между Арменией и Азербайджаном.

- Возможно, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку, он не имел в виду, что это будет только одноразовая встреча. Наверное, он имел замысел, что это станет новой площадкой, станет новым форматом для встреч между Арменией и Азербайджаном. Посмотрим, это очень интересное развитие. Такого не было никогда в течение практически 30 лет существования этого конфликта. Будем внимательно следить. У нас есть надежда, что будут какие-то продвижения. Но существует все еще несогласованность по многим вопросам. Будем надеяться, что этот формат сблизит позиции сторон, насколько это возможно. И будет положительный результат для обеих сторон, - сказал эксперт.

Фото: ilp.rau.am

Он добавил, что армяно-азербайджанский конфликт должен стать анахронизмом.

- Все зависит от желания сторон. Мы хотели бы, чтобы обе стороны пришли к миру, к настоящему устойчивому миру. Этому региону нужен долгосрочный мир. Но важно отметить, что этот мир должен быть не игрой с нулевой суммой, а выигрышным для всех. Мое желание, чтобы этот формат не был формальным – встреча ради встречи. А действительно были результаты. Надеемся, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы приблизит стороны к подписанию мирного договора на равных условиях, чтобы обе стороны остались довольны, - высказал свое мнение Геворг Меликян.