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    20:30, 29 Май 2024 | GMT +6

    Алматы и Астана обошли Москву по качеству жизни

    Алматы и Астана
    Фото: Kazinform

    Аналитическая компания Оксфорд Экономикс опубликовала Глобальный индекс 1000 крупнейших городов мира. Сегодня на крупные города приходится 30% мирового населения, а также около 60% мировой экономики, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований.

    Согласно глобальному рейтингу, лидерами являются:

    - Нью-Йорк (США),

    - Лондон (Великобритания),

    - Сан-Хосе (США),

    - Токио (Япония),

    - Париж (Франция),

    - Сиэтл (США),

    - Лос-Анджелес (США),

    - Сан-Франциско (США),

    - Мельбурн (Австралия),

    - Цюрих (Швейцария).

    Как отмечают аналитики, глобальный индекс городов примечателен тем, что он включает 3 мегаполиса Казахстана: Алматы, Астана и Шымкент. Алматы и Астана, по мнению экспертов Оксфорд Экономикс, входят в топ-300 городов, и обходят столицу России, Москву, которая занимает 305 место.

    - Например, г. Алматы находится на 55 месте по человеческому капиталу, при этом г. Москва расположилась на 115 месте. Кроме того, по мнению специалистов Оксфорд Экономикс, Алматы и Астана обошли столицу России и по качеству жизни, - отмечают в Институте экономических исследований.

    Всего в расчетах индекса используется 27 индикаторов. Например, категория окружающая среда формируется из следующих индикаторов: чистота воздуха, аномалии температуры, аномалии осадков, интенсивность выбросов, стихийные бедствия.

    Человеческий капитал формируется из показателей: уровень образования, рост населения, университеты, возрастной профиль населения, штаб-квартиры компаний, население иностранного происхождения.

    Теги:
    Астана Мировая экономика Алматы Экономика Россия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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