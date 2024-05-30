Алматы и Астана обошли Москву по качеству жизни
Аналитическая компания Оксфорд Экономикс опубликовала Глобальный индекс 1000 крупнейших городов мира. Сегодня на крупные города приходится 30% мирового населения, а также около 60% мировой экономики, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований.
Согласно глобальному рейтингу, лидерами являются:
- Нью-Йорк (США),
- Лондон (Великобритания),
- Сан-Хосе (США),
- Токио (Япония),
- Париж (Франция),
- Сиэтл (США),
- Лос-Анджелес (США),
- Сан-Франциско (США),
- Мельбурн (Австралия),
- Цюрих (Швейцария).
Как отмечают аналитики, глобальный индекс городов примечателен тем, что он включает 3 мегаполиса Казахстана: Алматы, Астана и Шымкент. Алматы и Астана, по мнению экспертов Оксфорд Экономикс, входят в топ-300 городов, и обходят столицу России, Москву, которая занимает 305 место.
- Например, г. Алматы находится на 55 месте по человеческому капиталу, при этом г. Москва расположилась на 115 месте. Кроме того, по мнению специалистов Оксфорд Экономикс, Алматы и Астана обошли столицу России и по качеству жизни, - отмечают в Институте экономических исследований.
Всего в расчетах индекса используется 27 индикаторов. Например, категория окружающая среда формируется из следующих индикаторов: чистота воздуха, аномалии температуры, аномалии осадков, интенсивность выбросов, стихийные бедствия.
Человеческий капитал формируется из показателей: уровень образования, рост населения, университеты, возрастной профиль населения, штаб-квартиры компаний, население иностранного происхождения.