Алматы, Акмолинская и Алматинская области объединили усилия для развития туризма

В Алматы прошло совещание, где были подняты вопросы межрегионального сотрудничества в сфере туризма касательно развития туристических объектов в Алматинском регионе и Щучинско-Боровской курортной зоне, передает агентство Kazinform.

В 2023 году Алматы был признан культурной и туристской столицей ШОС, что способствовало увеличению потока туристов на 12,6% по сравнению с 2022 годом.

По итогам прошлого года Алматы посетили более 2 млн человек, с увеличением количества иностранных туристов на 29,5%, что подтверждает глобальную привлекательность города как туристического направления. Развитие туризма активно поддерживается инвестициями в инфраструктуру - 54,6 млрд тенге за семь месяцев этого года. Налоговые поступления от сферы туризма также выросли на 32,4%, достигнув 40,6 млрд тенге за полгода.

Фото: акимат Алматы

Ежегодно в Алматы проводится исследование «Портрет туриста», которое помогает лучше понять целевую аудиторию, включая социально-демографические характеристики, цели визита и продолжительность пребывания. Иностранный турист - чаще всего мужчина 26-35 лет, который путешествует в одиночку (40%). Основная цель поездки – досуг (68%), с интересом к культурным мероприятиям (48%) и экотуризму (44%). Средняя продолжительность пребывания – 5 дней, средний чек – 334 доллара в сутки (160 320 тенге), что в 8,7 раз превышает средний чек внутреннего туриста.

Отслеживать ключевые тенденции и развивать туристический потенциал позволяет сотрудничество с MasterCard. По данным платформы, Алматы демонстрирует улучшения в ряде показателей. Индекс удовлетворенности туристов (GTPI) с января по июль 2024 года вырос на 6% и достиг 71%. Иностранные туристы положительно отзываются о климате (89%), туристических продуктах (79%) и отелях (52%). Средние расходы туриста на личные поездки составляют 165,4 доллара (79,4 тыс. тенге) в сутки, бизнес-турист расходует 425 долларов (204 тыс. тенге), что подчеркивает важность развития в Алматы MICE-туризма.

Усиливает развитие туризма и Акмолинская область, где расположены такие уникальные природные объекты, как Щучинско-Боровская курортная зона, Зерендинская курортная зона, государственные национальные парки «Бурабай», «Кокшетау», «Буйратау» и Коргалжынский заповедник.

Фото: акимат Алматы

По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, в регионе активно развиваются центры лечебно-оздоровительного, рекреационного, экологического и аграрного туризма. Результаты 2023 года и первого полугодия текущего года демонстрируют положительную динамику: общий турпоток в регион вырос на 6%, достигнув более 1,3 млн посетителей, включая 18,2 тыс. иностранных туристов, что на 114% больше по сравнению с прошлым годом. Объем оказанных туристических услуг вырос на 23%, а инвестиции в сферу туризма за последние три года увеличились вдвое, достигнув 27,8 млрд тенге в 2023 году. В регионе ведется активная работа по привлечению инвестиций и созданию благоприятного инвестиционного климата, что обеспечивает устойчивый рост и развитие туристического потенциала Акмолинской области.

Заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев отметил, что в регионе сосредоточено 9 из 33 территорий, включенных в Туристическую карту Казахстана.

- У нас есть такие уникальные природные объекты, как государственные национальные природные парки «Кольсай колдеры», «Шарын» и «Иле-Алатау». Мы активно работаем над развитием инфраструктуры для туристов, создаем новые объекты размещения. В этом году за первые 6 месяцев число иностранных гостей в Алматинской области превысило 73 тысячи человек - это более чем вдвое больше, чем в прошлом году, - рассказал Исатаев.

С учетом проведенных маркетинговых исследований аким Алматы Ерболат Досаев предложил развивать уникальные турпродукты с семейными и детскими пакетами, используя опыт зарубежных стран. Инициативы по совместным проектам с авиалиниями, гостиничными сетями и льготному финансированию также получили поддержку.

Отмечается, что по итогам совещания стороны подписали меморандум о сотрудничестве, включающий создание единых туристских продуктов, укрепление позиций на международном рынке, проведение семинаров и участие в международных выставках для продвижения регионов.

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