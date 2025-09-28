РУ
    12:38, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Алмасадам Саткалиев: строительство АЭС повысит спрос на инженеров

    Атомная отрасль — один из самых наукоемких и высокотехнологичных секторов экономики, требующий специалистов с глубокой междисциплинарной подготовкой в области физики, инженерии, химии, материаловедения и IT. Об этом заявил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает агентство Kazinform.

    Алмасадам Саткалиев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В ходе прямого эфира телемарафона на телеканале «Хабар 24», посвященного Дню труда, глава ведомства рассказал, что для безопасного и эффективного функционирования ядерной инфраструктуры нужны кадры с высоким уровнем теоретических знаний и практических навыков. 

    Алмасадам Саткалиев напомнил, что в Казахстане подготовка таких специалистов ведется на базе ведущих вузов страны — КазНТУ им. Сатпаева, КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, АУЭС им. Г. Даукеева, ВКТУ им. Д. Серикбаева и Университета им. Шакарима. Практическое обучение обеспечивают РГП «Национальный ядерный центр РК» и РГП «Институт ядерной физики», где реализуются программы стажировок, исследовательских проектов и международной подготовки по вопросам безопасности и эксплуатации реакторных технологий.

    В настоящее время предоставляются образовательные программы, зарубежные стажировки с последующей работой в стране, а также участие в национальных и международных проектах.

    Несмотря на высокий спрос за рубежом, запуск строительства собственной АЭС и развитие исследовательской базы создадут условия, чтобы ключевые кадры оставались в Казахстане. В стране уже действуют несколько институтов и организаций в атомной сфере, что формирует основу для развития национальной системы подготовки специалистов.

    Казахстан активно сотрудничает с зарубежными партнерами: реализует совместные программы с МИФИ, Томским политехническим университетом, университетами Хоккайдо и Осака, а также участвует в деятельности Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Ведётся подготовка кадров в области атомной энергетики по программе «Болашак».

    Строительство АЭС с двумя энергоблоками значительно увеличит спрос на квалифицированные кадры — на этапе возведения объектов потребуется до 10 тыс. работников, а в период эксплуатации — около 2 тыс. человек, включая 600 специалистов с высшим образованием. В связи с этим обновляются образовательные программы, разрабатываются курсы прикладного бакалавриата, открываются новые специальности для подготовки операторов реакторного оборудования, техников и рабочих для ключевых позиций на АЭС.

    По международным оценкам, одно рабочее место в атомной энергетике создает более десяти рабочих мест в смежных секторах экономики. Однако Казахстан все еще испытывает дефицит специалистов по проектированию и строительству ядерных объектов, эксплуатации АЭС, радиационной безопасности, ядерной физической и информационной безопасности, материаловедению и метрологии.

    Вузы СМИ Инженеры Образование Наука и инновации Алмасадам Саткалиев Атомная станция Атомная энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
