Алма Муканова назначена вице-министром юстиции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее занимавшая должность вице-министра юстиции РК Наталья Пан переходит на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан Муканова Алма Кайратовна назначена на должность вице-министра юстиции РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Пан Наталья Виссарионовна освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.

Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончила Казахский Гуманитарно-Юридический университет, The university of Warwick (Великобритания).

Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО «КазРуно».

2010-2012 годы — специалист в АО «Казахский Гуманитарно-Юридический Университет».

С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2015-2017 годы — руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2017-2021 годы — заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

