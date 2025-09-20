РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:20, 20 Сентябрь 2025

    Alma Fest: более 100 тонн яблок, выступления суперзвезд и увлекательные игры

    21 сентября в Алматы в Парке Первого Президента с 10:00 до 21:00 по традиции пройдет масштабный праздник урожая и национальных традиций, передает агентство Kazinform. 

    день города Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В честь Дня города здесь состоится грандиозный фестиваль Alma Fest 2025. Для гостей будет организована ярмарка яблок, этнозона, ярмарка изделий ручной работы, гастрономические площадки, фестиваль мороженого, кинотеатр под открытым небом и множество других развлечений.

    яблоки, апорт
    Фото: акимат Алматы

    Главным символом фестиваля станет угощение из 100 тонн яблок.

    яблоки, апорт
    Фото: акимат Алматы

    На ярмарке можно будет приобрести от легендарного алматинского апорта, известного своим крупным размером и неповторимым ароматом, до редких коллекционных сортов, которые редко появляются даже на специализированных рынках. Такое богатство вкусов подчеркнет уникальный статус Алматы как настоящей яблочной столицы.

    яблоки, апорт
    Фото: акимат Алматы

    Музыкальную программу украсят выступления легендарного ансамбля «Дос-Мукасан», певицы Карины Абдуллиной, Astra и Royals Band. Хедлайнер праздника - TURAR. Концерт станет живым признанием в любви к Алматы, превращая праздник в настоящую симфонию эмоций.

    Alma Fest: более 100 тонн яблок, выступления суперзвезд и увлекательные игры
    Фото: акимат Алматы

    Горожан и гостей ждет насыщенная культурная программа.

    Alma Fest: более 100 тонн яблок, выступления суперзвезд и увлекательные игры
    Фото: акимат Алматы

    Для детей подготовлены батуты, игры, цирк-шапито и мастер-классы, для гурманов — крафтовая ярмарка с натуральными продуктами и угощениями ручной работы.

    Alma Fest: более 100 тонн яблок, выступления суперзвезд и увлекательные игры
    Фото: акимат Алматы

    Театральные постановки и этнические мастер-классы подарят встречу с культурой и традициями, а экозона познакомит с современными инициативами в пользу осознанного образа жизни. Любителей технологий привлечет VR-пространство, а активных горожан — спортивные активности под открытым небом.

    город Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Alma Fest обещает стать местом встреч, вдохновения и семейного отдыха, объединяя культурное наследие и ритм современного мегаполиса.

    дети
    Фото: акимат Алматы
    День города Алматы
