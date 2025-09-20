Alma Fest: более 100 тонн яблок, выступления суперзвезд и увлекательные игры
21 сентября в Алматы в Парке Первого Президента с 10:00 до 21:00 по традиции пройдет масштабный праздник урожая и национальных традиций, передает агентство Kazinform.
В честь Дня города здесь состоится грандиозный фестиваль Alma Fest 2025. Для гостей будет организована ярмарка яблок, этнозона, ярмарка изделий ручной работы, гастрономические площадки, фестиваль мороженого, кинотеатр под открытым небом и множество других развлечений.
Главным символом фестиваля станет угощение из 100 тонн яблок.
На ярмарке можно будет приобрести от легендарного алматинского апорта, известного своим крупным размером и неповторимым ароматом, до редких коллекционных сортов, которые редко появляются даже на специализированных рынках. Такое богатство вкусов подчеркнет уникальный статус Алматы как настоящей яблочной столицы.
Музыкальную программу украсят выступления легендарного ансамбля «Дос-Мукасан», певицы Карины Абдуллиной, Astra и Royals Band. Хедлайнер праздника - TURAR. Концерт станет живым признанием в любви к Алматы, превращая праздник в настоящую симфонию эмоций.
Горожан и гостей ждет насыщенная культурная программа.
Для детей подготовлены батуты, игры, цирк-шапито и мастер-классы, для гурманов — крафтовая ярмарка с натуральными продуктами и угощениями ручной работы.
Театральные постановки и этнические мастер-классы подарят встречу с культурой и традициями, а экозона познакомит с современными инициативами в пользу осознанного образа жизни. Любителей технологий привлечет VR-пространство, а активных горожан — спортивные активности под открытым небом.
Alma Fest обещает стать местом встреч, вдохновения и семейного отдыха, объединяя культурное наследие и ритм современного мегаполиса.