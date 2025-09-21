РУ
    16:35, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы

    В Алматы продолжается традиционный фестиваль Alma Fest-2025, который ежегодно проходит в парке Первого Президента и символизирует богатый урожай и культурное разнообразие города., передает агентство Kazinform. 

    Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Мероприятие посетил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

    По традиции территория парка превратилась в масштабный праздник урожая и национальных традиций. Для гостей организованы яблочная ярмарка, этнозона, рынок изделий ручной работы, гастрономические площадки, спортивные мероприятия и другие активности.

    Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На ярмарку 50 фермеров привезли около 100 тонн яблок. Ожидается, что в течение дня фестиваль посетят порядка 100 тысяч человек.

    Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Музыкальное сопровождение обеспечивает серия сетов от известных диджеев. Завершится праздник большой вечерней концертной программой с участием популярных исполнителей: TURAR, Astra, Дос-Мукасан, Карина Абдуллина и Royals Band.

    Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Alma Fest-2025 обещает стать одним из самых ярких событий осени, объединяя музыку, традиции, гастрономию и семейный отдых на свежем воздухе.

    Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы
    Фото: акимат Алматы
