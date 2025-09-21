Alma Fest-2025 соберет до 100 тысяч гостей в День города Алматы

Мероприятие посетил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

По традиции территория парка превратилась в масштабный праздник урожая и национальных традиций. Для гостей организованы яблочная ярмарка, этнозона, рынок изделий ручной работы, гастрономические площадки, спортивные мероприятия и другие активности.

Фото: акимат Алматы

На ярмарку 50 фермеров привезли около 100 тонн яблок. Ожидается, что в течение дня фестиваль посетят порядка 100 тысяч человек.

Фото: акимат Алматы

Музыкальное сопровождение обеспечивает серия сетов от известных диджеев. Завершится праздник большой вечерней концертной программой с участием популярных исполнителей: TURAR, Astra, Дос-Мукасан, Карина Абдуллина и Royals Band.

Фото: акимат Алматы

Alma Fest-2025 обещает стать одним из самых ярких событий осени, объединяя музыку, традиции, гастрономию и семейный отдых на свежем воздухе.