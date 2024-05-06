Аллею ветеранов открыли в Алматы

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и кампании «Алматы – наш общий дом» состоялось торжественное открытие Аллеи ветеранов в сквере имени Жангильдина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры. Аллея стала символом благодарности и уважения к старшему поколению. В сквере высадили около 100 саженцев лиственного вяза.

Фото: акимат Алматы

- В народе говорят: благосостояние любого государства измеряется отношением к старикам и детям. Поэтому сегодняшнее мероприятие, тем более в преддверии 79-й годовщины Великой Победы, я считаю очень знаменательным. В Алматы 43 ветерана войны, участников трудового фронта меньше половины осталось. В нашем Жетысуском районе живет один ветеран - Илья Кудин Григорьевич. Я очень рада и признательна, что сегодня он присоединился к этому торжеству. Хочу также выразить благодарность акимату города. Я считаю, что открытие аллеи способствует объединению поколений и формированию патриотических ценностей, - сказала председатель совета ветеранов Жетысуского района Тамара Шакирова.

Фото: акимат Алматы

Своими эмоциями поделилась пенсионерка Кулшара Сиенова.

- Я ощущаю глубокую благодарность к тем, кто служил нашей Родине. Возможность видеть, как наше общество уважает и помнит их подвиги, вызывает у меня гордость. Это место наполняет мое сердце чувством благодарности и признания. Я надеюсь, что эта аллея станем местом, где каждый сможет остановиться, задуматься и передать важные уроки и ценности будущему поколению, - сказала Кулшара Сиенова.

Фото: акимат Алматы

На сегодня в городе проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева было принято решение об увеличении единовременной социальной помощи ветеранам ВОВ на 1 млн тенге. Решение поддержано маслихатом города. В совокупности в 2024 году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 млн тенге.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем, алматинские медики в рамках месячника Дня защитника Отечества проводят сheck-up для ветеранов ВОВ. Для проведения кампании каждая поликлиника разработала график посещения ветеранов.

С 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.