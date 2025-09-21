РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:34, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Аллею рабочих профессий открыли в Астане

    В столичном районе «Сарайшык» состоялось торжественное открытие «Аллеи рабочих профессий», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Астанада Жұмысшы мамандықтар аллеясы ашылды
    Фото: акимат Астаны

    Новый сквер стал не только зоной отдыха для жителей района, но и символическим пространством, подчеркивающим вклад представителей рабочих специальностей в развитие страны.

    Территория сквера преобразилась: новые детские площадки, тренажёры, теневые навесы и арт-стены создают особую атмосферу.

    Астанада Жұмысшы мамандықтар аллеясы ашылды
    Фото: акимат Астаны

    Во время открытия сквера состоялась посадка 300 деревьев, выставка спецтехники и тематическая фотовыставка. Также прошла церемония награждения участников конкурса «Еңбек жолы» и концертная программа.

    Приглашённые художники в режиме live писали портреты представителей рабочих профессий.

    Астанада Жұмысшы мамандықтар аллеясы ашылды
    Фото: акимат Астаны

    Мероприятие собрало жителей района, представителей разных сфер труда, депутатов и общественников.

    Напомним, в этом году в столице благоустраивают около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Эти работы охватили все районы города, включая жилые массивы. На сегодняшний день практический все работы уже завершены.

    Астанада Жұмысшы мамандықтар аллеясы ашылды
    Фото: акимат Астаны

    Также, при благоустройстве особое внимание уделяется озеленению города. В этом году высаживают более 1 млн зеленых насаждений. Работы по благоустройству и озеленению охватывают все районы города.

    Теги:
    Рабочие профессии Год рабочих профессий Астана Благоустройство
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают