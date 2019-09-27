-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Аллею Олжаса Сулейменова открыли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории АО КЦДС «Atakent» состоялось торжественное открытие аллеи известного писателя и поэта Олжаса Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аллею в честь имени поэта открыли в год празднования 30-летия создания Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» и прошедшего 29 августа Международного дня действий против ядерных испытаний.
«Я благодарю «Атакент» за создание Аллеи в честь движения «Невада-Семипалатинск», потому что по справедливости, данная аллея должна носить имя нашего первого общественного антиядерного движения. Начало нашего движения стало основой всей экологической системы, которое только-только начиналось в Советском Союзе. Алматы – это родина яблок, поэтому в нашем городе необходимо возрождать яблони. С Атакента другие города должны брать пример! У нас 18 млн жителей и, если каждому посвятить дерево, тогда наша полупустынная зона постепенно озеленится и станет годной для нашего будущего!» - прокомментировал Олжас Сулейменов.
Торжественное открытие мероприятия прошло при непосредственном участии председателя Совета Алматы – Олжаса Сулейменова, президента Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ-Болашақ» Азаматхана Амиртаева, президента АО КЦДС «ATAKENT» Мадины Макыповой, журналистов, депутатов Мажилиса Парламента РК, общественных деятелей, философов, академиков, археологов, культурологов и экологов.
В рамках мероприятия был высажен 61 саженец яблонь таких сортов, как «Слава Победителям», «Восход», «Рахат».
Стоит отметить, что у каждого высаженного дерева имеется табличка, с выгравированным именем владельца, в свою очередь представителю высаженной яблони был выдан паспорт дерева.
- Решением проблемы реки Урал займется международная комиссия
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 сентября
- Главный врач роддома № 1 осужден за взятку в Алматы
- Сток реки Жайык уменьшился почти в 2 раза – сенатор Гумар Дюсембаев
- Дело алматинcких врачей: как развивались события
- Нурканат Серикбаев — чемпион мира среди юношей по дзюдо в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана