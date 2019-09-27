Аллею Олжаса Сулейменова открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории АО КЦДС «Atakent» состоялось торжественное открытие аллеи известного писателя и поэта Олжаса Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аллею в честь имени поэта открыли в год празднования 30-летия создания Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» и прошедшего 29 августа Международного дня действий против ядерных испытаний.

«Я благодарю «Атакент» за создание Аллеи в честь движения «Невада-Семипалатинск», потому что по справедливости, данная аллея должна носить имя нашего первого общественного антиядерного движения. Начало нашего движения стало основой всей экологической системы, которое только-только начиналось в Советском Союзе. Алматы – это родина яблок, поэтому в нашем городе необходимо возрождать яблони. С Атакента другие города должны брать пример! У нас 18 млн жителей и, если каждому посвятить дерево, тогда наша полупустынная зона постепенно озеленится и станет годной для нашего будущего!» - прокомментировал Олжас Сулейменов.

Торжественное открытие мероприятия прошло при непосредственном участии председателя Совета Алматы – Олжаса Сулейменова, президента Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ-Болашақ» Азаматхана Амиртаева, президента АО КЦДС «ATAKENT» Мадины Макыповой, журналистов, депутатов Мажилиса Парламента РК, общественных деятелей, философов, академиков, археологов, культурологов и экологов.

В рамках мероприятия был высажен 61 саженец яблонь таких сортов, как «Слава Победителям», «Восход», «Рахат».

Стоит отметить, что у каждого высаженного дерева имеется табличка, с выгравированным именем владельца, в свою очередь представителю высаженной яблони был выдан паспорт дерева.