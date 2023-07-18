Аллею «Мынжылдык» реанимируют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане реанимируют аллею «Мынжылдык». Будет выстроена инженерная инфраструктура: сети водоснабжения, теплоснабжения, электричества, канализации, ливневок и др. Вдоль аллеи дополнительно будет предусмотрено строительство социальных объектов, массовое озеленение, благоустройство. Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким столицы Женис Касымбек совместно с ответственными госорганами и застройщиками обсудили концепцию развития аллеи «Мынжылдык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.
Аким Астаны отметил, что в районе имеются проблемы не только с инженерными сетями, но и с нехваткой социальных объектов, обликом ЖК и другие.
«На аллее «Мынжылдык» будем увеличивать количество как социальных объектов (школы, медцентры, детсады), так и культурных и спортивных объектов. Здесь также будут своего рода рекреационные зоны. Изменения коснутся и строительства жилых комплексов. Строительство ЖК, где нет отводов, не будет начато до завершения строительства инженерных сетей. К застройщикам будут усилены требования: нужно не только качественно строить, но и благоустраивать свою территорию, дворы, уделять внимание озеленению. Реанимация аллеи находится на личном контроле у Главы государства», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.
Ранее в районе аллеи «Мынжылдык» были построены магистральный коллектор ливневой канализации, сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Работы по сетям продолжаются.