Аллея врачей открылась в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области открылась «Аллея врачей». Это подарок в преддверии празднования Дня медицинского работника. Территория парка для отдыха составляет 500 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Выступая на открытии мероприятия, аким Тюлькубасского района Нурлан Байгут от имени жителей района поблагодарил медицинских работников. В борьбе с опасной эпидемией, охватившей весь мир, люди в белых халатах проявили свой профессионализм и мужество.

В центре аллеи возвышается памятник Врачу и Медсестре, установлена табличка с надписью: «Спасибо врачам!». Также было уделено внимание вопросам благоустройства, высажено около 70 саженцев можжевельника, посажен газон.