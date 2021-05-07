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    11:10, 07 Май 2021 | GMT +6

    Аллея спасателей появилась в Алматы: высажено более 600 деревьев и кустарников

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появился первый в истории алматинского гарнизона сквер с аллеей спасателей ДЧС. Для этих целей был выделен участок общей площадью 0,4 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС, аллея спасателей расположена по улице Богенбай батыра между улицей Муканова и рекой Есентай. Здесь же планируется установить памятник ко Дню спасателя.

    Всего накануне Дня защитника Отечества и Дня победы высажено 100 деревьев, более 500 кустарников. Работы по благоустройству территории начаты 12 апреля. Было вывезено 60 камазов строительного мусора. Завезено 46 камазов чернозема и грунта.


    Аллею украсили деревья лиственных пород: сосна крымская, клен красный, декоративная яблоня Розы, Робиния, Форзиция, Дерен красный.

    В сквере будут созданы все удобства для посетителей – посажен газон, обустроены пешеходные дорожки. Скамейки выкрашены в красный цвет - символ огнеборцев и спасателей, отваги и мужества. Благоустройство зеленой зоны завершено за 25 дней.

    В ближайшие годы за саженцами будет предусмотрен комплексный уход – полив, подкормка и профилактическая защитная обработка. Создание тематической аллеи станет вкладом в благоустройство города и создание новых мест отдыха в шаговой доступности.

    «Мы ежегодно поддерживаем различные экологические акции. Поэтому участвовать в мероприятиях по посадке молодых деревьев стало уже хорошей традицией, к которой приобщается все больше сотрудников. Высаженные сегодня деревья – не только дань уважения ко всем воевавших и их подвигу в годы Великой Отечественной войны, но и наш посильный вклад в охрану окружающей среды», - отметил начальник департамента по ЧС города Алматы Руслан Касыбаев.


    При посадке деревьев и проведении акции соблюдались противоэпидемиологические меры.

    Сообщается, что спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тысяч выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1000 человек.


    Теги:
    Общество Алматы Благоустройство
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