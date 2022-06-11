11 Июня 2022 18:37

Аллея с 300-метровым фонтаном появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данное общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, местом для комфортного времяпровождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт акима столицы Алтая Кульгинова.

«Перед входной аллеей новой мечети появится общественное пространство. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. Общественное пространство расположено в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейна Бен Талала.

На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров, также устанавливаем теневые навесы, малые архитектурные формы, масштабно озеленяем территорию. Предусмотрены места для пеших прогулок, тихого отдыха, парковок.

Из года в год будем дополнительно озеленять территорию и улучшать общественное пространство, которое поэтапно станет большим благоустроенным парком.

Что касается самой мечети, то она является самой большой мечетью в республике и Центральной Азии. Высота главного купола почти 90 метров, минареты - 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек. Строительство мечети ведется за счет спонсорских средств», - сообщил аким столицы.









Ранее сообщалось, что в Нур-Султане планируют благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств.