Аллея авиаторов появилась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице появилась Аллея авиаторов - хвойные деревья высадили по периметру вокруг Авиационной прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году нашему аэропорту исполняется 90 лет, а нашей стране – 30 лет со дня обретения независимости. Открытие аллеи сегодня – лишь одно из мероприятий, посвященных 90-летию. На Аллее авиаторов к 30-летию независимости мы посадили 30 деревьев», - сказал председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габит Тажимуратов.

Как напомнили в пресс-службе аэропорта, история объекта начинается с 1931 года. В этом году на месте нынешнего аэропорта была создана первая воздушная площадка, а с 1948 года организована полноценная воздушная связь, способная принимать большие самолеты. В июне 2020 года аэропорт Нур-Султана официально изменил код на NQZ.

«Прошлый год был очень тяжелым для аэропортов. Тем не менее коллектив мы сохранили. Хотя количество международных рейсов уменьшилось, мы увеличили количество грузовых рейсов и других транзитных рейсов. Благодаря этому, мы сохранили свой коллектив», - отметил Г. Тажимуратов.

Выступая от имени депутатов столицы, секретарь маслихата города Нур-Султана Ерлан Каналимов подчеркнул, что Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – это уникальный объект, который стал визитной карточкой Казахстана.

«Представление любого туриста и гостя о стране, в которую он прибыл, формируется именно с аэропорта. Поэтому считаю, что благодаря системной работе коллектива столичного аэропорта, их стараниям, организаторским способностям руководителя, гости страны, наши соотечественники, прилетающие из разных уголков Казахстана, всегда дают положительную оценку», - сказал Ерлан Каналимов.

Каждое из первых 30 деревьев, символизирующих 30-летие Независимости, было посажено от имени конкретных государственных органов и организаций, работающих совместно с международным аэропортом. В их число вошло и Международное информационное агентство «Казинформ».