В Нью-Йорке прошла презентация книги о казахской модели Алле Ильчун, которая покорила сердца известных французских дизайнеров моды ХХ века, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Генеральном Консульстве РК в Нью-Йорке прошла презентация книги «Alla — Iconic new look of Dior» («Алла — Новый культовый образ Диор») о яркой и интересной жизни красивой казахской девушки, покорившей сердца известных французских дизайнеров моды Кристиана Диора и Ив Сен-Лорана.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Новую книгу представил публике дипломат, профессор Берлин Иришев. Автор отметил, что эта пятая по счету книга о нашей героине, которая была издана в Нью-Йорке на английском языке.

Выбор города был неслучаен, т. к. Нью-Йорк являлся мировой площадкой моды, где Алла смогла представить себя, как первая азиатская модель. Америка раньше всех оценила Аллу, о чем свидетельствуют множество публикаций тех лет. Благодаря сохранившимся американским письменным источникам удалось выяснить много деталей об успехе и жизни Аллы Ильчун.

В книге содержатся новые биографические сведения и содержание ее отличается от ранних версий, которые были опубликованы на русском, французском и китайском языках.

Берлин Иришев рассказал, что это история о нашей соотечественнице, которая смогла взойти на подиум высокой европейской моды, проработав двадцать лет в модном доме «Christian Dior» и ставшей музой для знаменитого модельера Кристиана Диора.

— В Америке она была известна как блестящая модель иконы «New Look» («Новый образ»), о чем французская пресса не писала, что необходимо было исправить и показать историческую значимость Аллы, — отметил Берлин Иришев.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Автор рассказал, что в июне 2018 года в ходе прогулки в парке Мансон в Париже, он случайно заметил портрет с изображением азиатской девушки Аллы Ильчун. Парк известен тем, что в нем находятся скульптуры знаменитых исторических личностей в сопровождении их муз — «Парк муз».

— У меня было предчувствие, что она казашка. Я купил эту картину и посчитал своим долгом выяснить кто это красивая девушка, т. к. в открытых источниках по-разному освещалось ее происхождение, особенно в американских СМИ — маньчжурка, китаянка и др. Нам удалось доказать, что она была казашкой, — рассказал Берлин Иришев.

Так, в ходе изучения, стало известно, что отец Аллы Ильчун был этническим казахом — Куантхан Елшын, который работал на должностях: инженера, руководителя экономического отдела и затем советника президента «Китайско-Восточной железной дороги» — в Китае (дорога строилась по указанию царской России и затем Советского Союза). Также он выпускал научный журнал и являлся интеллигентным и эрудированным нашим соотечественником. Мать Аллы — Тамара, была русской оперной певицей и дочерью генерала Вячеслава Михайлова.

Отец Аллы в смутном 1936 году отправил семью морским путем в Париж для обеспечения безопасности своей единственной дочери, которой было 10 лет. Сам он остался в Китае и работал в военной школе под Шанхаем, где заведовал кафедрой русского языка. При выпуске книги об Алле Ильчун в Китае, китайская сторона серьезно изучала этот вопрос и подтвердила сведения об ее отце, что позволило опубликовать книгу на китайском языке. Это был важный этап признания достоверности исторических сведений о наших соотечественниках Куантхане Елшыне и Алле Ильчун.

— Это признали во Франции — Аллу Ильчун навечно зачислили в «Наследие Диора» («Dior Heritage») — исторический список лиц, которые окружали Кристиана Диора. Ранее она там числилась, но без биографии, которую мы исторически восстановили, — заявил Берлин Иришев.

Казахская модель Алла Ильчун покорила мировую моду в середине прошлого века не только обаянием и красотой, но и свободным владением пятью языками и обширными знаниями о модных тенденциях того времени