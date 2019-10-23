Алия Ракишева назначена советником Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ракишева Алия Галимжановна назначена советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ракишева Алия Галимжановна родилась в 1980 году в Алматы

В 2001 году окончила Казахскую государственную юридическую академию.

В 2001-2002 гг. – ведущий специалист Департамента международного права и протокола, Департамента международного права и защиты имущественных прав государства, Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2002-2005 гг. – начальник отдела Управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности, систематизации законодательства, начальник отдела, затем начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2005-2007 гг. – консультант, заведующий юридическим отделом аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В 2007-2013 гг. – начальник административного управления – руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В 2013-2018 гг. - заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

В апреле 2018 года Указом Президента РК назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Владеет русским, английским (со словарем) языками.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2008).