Алия Ракишева назначена советником Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ракишева Алия Галимжановна назначена советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ракишева Алия Галимжановна родилась в 1980 году в Алматы
В 2001 году окончила Казахскую государственную юридическую академию.
В 2001-2002 гг. – ведущий специалист Департамента международного права и протокола, Департамента международного права и защиты имущественных прав государства, Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.
В 2002-2005 гг. – начальник отдела Управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности, систематизации законодательства, начальник отдела, затем начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан.
В 2005-2007 гг. – консультант, заведующий юридическим отделом аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
В 2007-2013 гг. – начальник административного управления – руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
В 2013-2018 гг. - заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
В апреле 2018 года Указом Президента РК назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Владеет русским, английским (со словарем) языками.
Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2008).
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