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Алия Мустафина назначена директором Архива Президента РК

18 Февраля 2022 10:15
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Алия Мустафина назначена директором Архива Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Мустафина Алия Хусаиновна назначена директором Архива Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Другим Распоряжением Главы государства Абдукадырова Джамиля Юсупжановна освобождена от должности директора Архива Президента Республики Казахстан.


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