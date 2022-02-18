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Алия Мустафина назначена директором Архива Президента РК
18 Февраля 2022 10:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Мустафина Алия Хусаиновна назначена директором Архива Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Другим Распоряжением Главы государства Абдукадырова Джамиля Юсупжановна освобождена от должности директора Архива Президента Республики Казахстан.
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