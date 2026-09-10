Алимханулы потребовал от Шираза провести бой или освободить титул

Казахстанский боксер суперсреднего веса Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) выступил с резким заявлением в адрес действующего чемпиона мира по версии WBO британца Хамзы Шираза (24-0-1, 19 КО), обвинив его в намеренном затягивании переговоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своих социальных сетях «Казахский стиль» не стал скрывать возмущения затянувшимся процессом согласования поединка.

— Он слишком уж затянул с этим. Если он хочет боя — пусть скажет прямо и организует его. А если не хочет драться, то должен освободить титул. Мне некогда терять время, — написал Алимханулы в Instagram.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) пошла навстречу промоутерам боксеров (Top Rank и Queensberry Promotions) и продлила официальный срок переговоров по организации их боя за титул чемпиона мира WBO. Финальный дедлайн для подписания контракта был установлен именно на сегодня — четверг, 10 сентября 2026 года.

Ситуация вокруг этого боя накалена до предела. Это уже вторая попытка организовать их поединок. Ранее в среднем весе Шираз уже уклонялся от обязательного боя с Алимханулы, предпочтя другие варианты. Теперь, когда Жанибек поднялся во второй средний вес, WBO вновь назначила его обязательным претендентом на пояс Шираза. Если до конца дня команды боксеров не предоставят WBO официальное соглашение, организация автоматически объявит промоутерские торги (purse bid). В таком случае право на организацию боя сможет выкупить любая третья сторона, что лишит команду Шираза контроля над местом проведения и гонорарами.

Алимханулы фактически превратил юридический дедлайн WBO в медийную проверку репутации британского чемпиона. Если Шираз вновь откажется от поединка, ему, как и отметил казахстанец, придется добровольно оставить свой чемпионский пояс.