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    WBO продлила переговоры по бою Алимханулы и Шираза

    Всемирная боксерская организация (WBO) продлила срок переговоров по титульному бою между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и британцем Хамзой Ширазом, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Жанибек Алимханулы стал первым номером рейтинга WBO
    Фото: Sports.kz

    — Обращаем ваше внимание, что Top Rank и Queensberry Promotions совместно подали ходатайство с просьбой продлить на одну неделю срок переговоров для продолжения работы над достижением соглашения.

    В связи с этим сторонам предоставлено продление срока до четверга, 10 сентября 2026 года, не позднее 17:00 по атлантическому стандартному времени (AST) для окончательного согласования и предоставления соглашения в WBO.

    Если сторонам не удастся достичь соглашения и представить его в установленный срок, Комитет WBO по чемпионским титулам распорядится о проведении промоутерских торгов (purse bid) в соответствии с установленной процедурой», — сообщается в заявлении.

    Алимханулы объявил о переходе во второй средний (суперсредний) вес 21 июля и добровольно отказался от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем дивизионе. 14 августа WBO официально назначила казахстанцу обязательный бой против действующего чемпиона мира в суперсреднем весе Хамзы Шираза, предоставив сторонам стандартный срок для согласования условий поединка.

    Напомним, Жанибек Алимханулы стал первым номером рейтинга WBO.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Жанибек Алимханулы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор