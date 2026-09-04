WBO продлила переговоры по бою Алимханулы и Шираза

— Обращаем ваше внимание, что Top Rank и Queensberry Promotions совместно подали ходатайство с просьбой продлить на одну неделю срок переговоров для продолжения работы над достижением соглашения.

В связи с этим сторонам предоставлено продление срока до четверга, 10 сентября 2026 года, не позднее 17:00 по атлантическому стандартному времени (AST) для окончательного согласования и предоставления соглашения в WBO.

Если сторонам не удастся достичь соглашения и представить его в установленный срок, Комитет WBO по чемпионским титулам распорядится о проведении промоутерских торгов (purse bid) в соответствии с установленной процедурой», — сообщается в заявлении.