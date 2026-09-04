WBO продлила переговоры по бою Алимханулы и Шираза
Всемирная боксерская организация (WBO) продлила срок переговоров по титульному бою между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и британцем Хамзой Ширазом, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
— Обращаем ваше внимание, что Top Rank и Queensberry Promotions совместно подали ходатайство с просьбой продлить на одну неделю срок переговоров для продолжения работы над достижением соглашения.
В связи с этим сторонам предоставлено продление срока до четверга, 10 сентября 2026 года, не позднее 17:00 по атлантическому стандартному времени (AST) для окончательного согласования и предоставления соглашения в WBO.
Если сторонам не удастся достичь соглашения и представить его в установленный срок, Комитет WBO по чемпионским титулам распорядится о проведении промоутерских торгов (purse bid) в соответствии с установленной процедурой», — сообщается в заявлении.
Алимханулы объявил о переходе во второй средний (суперсредний) вес 21 июля и добровольно отказался от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем дивизионе. 14 августа WBO официально назначила казахстанцу обязательный бой против действующего чемпиона мира в суперсреднем весе Хамзы Шираза, предоставив сторонам стандартный срок для согласования условий поединка.
Напомним, Жанибек Алимханулы стал первым номером рейтинга WBO.