Алименты с детей в пользу родителей: 20 дел находятся на исполнении в Жамбылской области

Алиментные споры далеко не всегда связаны с выплатами на содержание несовершеннолетних. В отдельных случаях взыскателями выступают пожилые или нетрудоспособные родители, которые требуют помощи от совершеннолетних сыновей и дочерей.

По данным департамента юстиции, на исполнении в Жамбылской области находятся 20 производств, в рамках которых родители взыскивают алименты со своих детей.

Еще четыре исполнительных документа касаются выплат со стороны бабушек и дедушек. В таких случаях содержание может взыскиваться с других близких родственников, если получить его непосредственно от родителей ребенка невозможно.

Однако, подробности семейных споров, размеры назначенных выплат и причины обращения взыскателей в ведомстве не раскрывают.

Ранее мы детально разбирали, в каких случаях родители могут взыскать алименты с детей.