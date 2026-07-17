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    Алименты с детей в пользу родителей: 20 дел находятся на исполнении в Жамбылской области

    Обязанность материально поддерживать родственников в регионе стала предметом сложных исполнительных производств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алиментщиков с зарплатами в конвертах будут выявлять с помощью ИИ в Казахстане
    Фото: oqu.news

    Алиментные споры далеко не всегда связаны с выплатами на содержание несовершеннолетних. В отдельных случаях взыскателями выступают пожилые или нетрудоспособные родители, которые требуют помощи от совершеннолетних сыновей и дочерей.

    По данным департамента юстиции, на исполнении в Жамбылской области находятся 20 производств, в рамках которых родители взыскивают алименты со своих детей.

    Еще четыре исполнительных документа касаются выплат со стороны бабушек и дедушек. В таких случаях содержание может взыскиваться с других близких родственников, если получить его непосредственно от родителей ребенка невозможно.

    Однако, подробности семейных споров, размеры назначенных выплат и причины обращения взыскателей в ведомстве не раскрывают.

    Ранее мы детально разбирали, в каких случаях родители могут взыскать алименты с детей.

    Регионы Казахстана Жамбылская область Алименты
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор