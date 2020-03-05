Алим Кирабаев назначен послом Казахстана в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кирабаев Алим Серикович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кирабаев Алим Серикович родился 16 апреля 1972 года в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1994 г.), прошел стажировку в США (1993 г.) и курсы повышения квалификации руководителей структурных подразделений МИД РК Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК.

Свою дипломатическую деятельность начал в 1997 году с должности референта Управления стран Европы, затем атташе Департамента многостороннего сотрудничества.

С 1997 по 1999 гг. являлся третьим секретарем Управления ООН и международных экономических организаций Первого департамента.

С 1999 по 2000 гг. работал вторым секретарем Департамента международного экономического сотрудничества.

В 2000 году был направлен в длительную загранкомандировку в Посольство Казахстана в Египте в качестве второго секретаря.

В 2003 году по возвращении в Казахстан занимает должность Советника Департамента Европы и Америки, затем Аппарата МИД РК, Департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества.

С 2005 по 2006 гг. работал первым секретарем в Посольстве Казахстана в Японии.

С 2006 по 2007 гг. занимал должность начальника отдела Управления информационно-аналитической работы и прогнозных оценок и отдела Информационно-аналитического департамента.

С 2007 по 2010 гг. - начальник управления, заместитель директора Департамента Америки.

С 2010 по 2019 гг. - заместитель директора, директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования.

До назначения Послом Казахстана в Польше являлся Послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет английском языком.