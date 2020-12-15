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Алик Шпекбаев вручил госнаграды сотрудникам Антикоррупционной службы ко Дню Независимости

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Декабря 2020, 12:37
Алик Шпекбаев вручил госнаграды сотрудникам Антикоррупционной службы ко Дню Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев наградил представителей общественности за вклад в формирование антикоррупционной культуры, продвижение принципов добропорядочности, а также обеспечение законности и правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В числе награжденных Сәдібек Түгел, Айгуль Соловьева, Айман Умарова, Ырза Тұрсынзада, Төлеген Байғұлов, Талгат Нарикбаев, Марат Башимов, Олег Савеленко, Аскар Рахматулин, Рахим Ошакбаев, Булат Касымов, Әлия Сембаева и др.

Также 15 сотрудникам Антикоррупционной службы вручили государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма от Главы государства.

Приказом председателя Агентства за образцовую службу и достижение высоких результатов в работе поощрены ведомственными наградами сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений.

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