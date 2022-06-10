19:00
10 Июня 2022 16:51
Алихан Смаилов встретился с вице-премьером России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 10 июня, в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Алексеем Оверчуком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего взаимодействия.
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