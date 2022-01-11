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Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2022, 11:18
Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК. Об этом стало известно в ходе заседания в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра.

Кандидатуру Алихана Смаилова обсудили в Мажилисе.

Депутаты в ходе заседания проголосовали за кандидатуру Алихана Смаилова. В ходе заседания Мажилиса проголосовали за кандидатуру Алихана Смаилова 89 человек.


Смаилов Алихан Асханович


Родился в 1972 г. в Алматы.

В 1994 г. окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», в 1996 г. — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993-1999 гг. работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.

В 1999-2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

В 2003-2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

В 2006-2009 гг. — вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

В 2009-2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

В 2014-2015 гг. — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

В 2015-2018 гг. — помощник Президента РК.

С сентября 2018 г. по февраль 2019 г. — министр финансов.

25 февраля 2019 года Указом Президента РК назначен Первым Заместителем Премьер-Министра – министром финансов. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.


Президент Казахстана   Правительство РК   Премьер-министр РК   Мажилис   Назначения   Алихан Смаилов  
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