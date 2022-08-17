17 Августа 2022 17:13

Алихан Смаилов провел встречу с главой компании TAV Airports Holding

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом компании TAV Airports Holding Серканом Каптаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в авиационной сфере, строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы, а также развития транспортно-логистического потенциала Казахстана в целом.

Фото: primeminister.kz