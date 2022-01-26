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Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
26 Января 2022 20:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
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Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. По итогам 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля между РК и РФ увеличилась на 30% и достигла $21,8 млрд. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли вырос на 21%.
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