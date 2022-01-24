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Алихан Смаилов провел переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

24 Января 2022 21:04
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Алихан Смаилов провел переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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Р. Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

«Республика Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Между Казахстаном и Татарстаном давно установились и продолжают укрепляться поистине братские отношения», — сказал А. Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах, промышленной кооперации и других отраслях. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в машиностроении: строительство завода по производству шин в г. Сарани Карагандинской области мощностью 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год (запуск запланирован на 2022 год), строительство заводов по производству чугунного литья и редукторов ведущих мостов в г. Костанае (ввод в эксплуатацию запланирован на 2023-2024 годы).

Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов по увеличению локализации производства балок ведущих мостов, а также создания в РК инжинирингового исследовательского центра «КАМАЗ». В активной стадии находится проект по производству в Атырауской области бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Стоимость проекта – порядка $1 млрд, срок реализации – 2021-2025 годы, мощность производства – 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков в год.

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Двусторонний товарооборот за 11 месяцев 2021 года составил $423,3 млн. В ближайшие годы стороны намерены довести данный показатель до $1 млрд.


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#Внешняя политика Казахстана   #Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Татарстан   #Сотрудничество   #Алихан Смаилов  
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