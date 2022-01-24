Алихан Смаилов провел переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
Р. Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.
«Республика Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Между Казахстаном и Татарстаном давно установились и продолжают укрепляться поистине братские отношения», — сказал А. Смаилов.
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах, промышленной кооперации и других отраслях. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в машиностроении: строительство завода по производству шин в г. Сарани Карагандинской области мощностью 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год (запуск запланирован на 2022 год), строительство заводов по производству чугунного литья и редукторов ведущих мостов в г. Костанае (ввод в эксплуатацию запланирован на 2023-2024 годы).
Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов по увеличению локализации производства балок ведущих мостов, а также создания в РК инжинирингового исследовательского центра «КАМАЗ». В активной стадии находится проект по производству в Атырауской области бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Стоимость проекта – порядка $1 млрд, срок реализации – 2021-2025 годы, мощность производства – 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков в год.Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Двусторонний товарооборот за 11 месяцев 2021 года составил $423,3 млн. В ближайшие годы стороны намерены довести данный показатель до $1 млрд.
- Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом
- Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
- Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
- Казахстан является для нас важным партнером – представитель Европейской службы внешних действий ЕС
- Алихан Смаилов поручил ускорить работу по возмещению ущерба предпринимателям
- В ходе беспорядков по стране пострадал 351 объект недвижимости – МИИР РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана