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Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Кабмина Кыргызстана

24 Февраля 2022 23:04
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Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Кабмина Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних взаимоотношений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, экологии, образования.

В рамках наращивания объемов двусторонней торговли стороны обменялись мнениями по расширению номенклатуры поставляемой сельхозпродукции. Помимо этого, начата реализация вопроса создания совместного индустриального торгово-логистического комплекса.

«Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Хочу отметить восстановление положительной динамики взаимной торговли. По итогам 2021 года наблюдается увеличение объема торговли примерно на 15%», — сказал Алихан Смаилов в ходе переговоров.

В рамках сотрудничества в сфере автомобильной промышленности кыргызской стороной рассматривается вопрос приобретения и лизинга автотранспортной техники. На текущий момент прорабатываются технические вопросы.

По водно-трансграничному и энергетическому сотрудничеству сторонами урегулирован вопрос стоков трансграничных рек, в результате чего удалось нейтрализовать возможные негативные последствия маловодья в бассейнах рек Сырдарья, Шу и Талас в вегетационный период для обоих государств.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по прочим актуальным вопросам и расширению торгово-экономического сотрудничества.




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#Внешняя политика Казахстана   #Премьер-министр РК   #Кыргызстан   #ЕАЭС  
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