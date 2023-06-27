Алихан Смаилов пригрозил увольнениями за срывы в подготовке к отопительному сезону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратил внимание на срывы ремонтных работ в разных ТЭЦ по стране. В связи с этим он дал ряд поручений по подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы специально рассматриваем этот вопрос в июне. До начала отопительного сезона еще есть время. Нельзя допускать срыва графиков и формального подхода в реализации поставленных задач. Уже сейчас мы видим ряд недоработок как со стороны акиматов, так и со стороны центральных государственных органов. Так, системным оператором, компанией «KEGOC» были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но очевидно, что эти работы идут с отставанием во многих регионах, а в отдельных случаях их переносят на следующий год», - сказал он во время заседания Правительства РК.

Он привел в пример Атыраускую ТЭЦ, где не начат капитальный ремонт турбин. Срыв составил 60 дней. Не начат текущий ремонт котла на ТЭЦ в Рудном. Срыв – 45 дней. На ГРЭС-1 города Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен.

«И таких примеров, к сожалению, немало. Подобный подход недопустим. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов. Определить жесткие встречные обязательства. При этом министерством уже утверждены повышенные тарифы для 27-ми энергопроизводящих организаций», - добавил Алихан Смаилов.

По его словам, низкими темпами ведется ремонт тепловых сетей. Из 47 проектов по ремонту сетей работы ведутся только по 30. До конца не завершено техническое обследование сетей. Подобная ситуация, по мнению Премьера, складывается в том числе из-за отсутствия координации между уполномоченным органом и акиматами.

«В целом оцениваю работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную. Ответственные заместители первых руководителей акимов и министров должны быть «полевыми», а не «кабинетными». Надо оперативно решать все возникающие вопросы прямо на объектах ремонта. Времени на раскачку у нас не осталось. Уже заканчивается июнь. Работать нужно круглосуточно. Строительный сезон у нас короткий. Поэтому риски высокие. Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц», - заявил он.

В связи с этим Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики совместно с акимами регионов обеспечить полную готовность теплоисточников к отопительному сезону без переносов сроков. Министерству индустрии совместно с акиматами регионов принять все необходимые меры по завершению ремонтных работ на тепловых сетях. Важно не допустить бюрократизма при выделении бюджетных средств на реализацию проектов текущего года.

Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами в рамках законопроекта по теплоэнергетике поручено проработать вопрос установления ответственности энергопроизводящих организаций за срыв утвержденного графика ремонта. При утверждении тарифа необходим комплексный подход, позволяющий определить обоснованность внесенных заявок и фактическую ситуацию на станции.

Министерствам энергетики и национальной экономики нужно в двухнедельный срок провести анализ технического состояния региональных электросетевых компаний и разработать карту рисков с указанием мер по их решению.

Акимам регионов поручено кардинально пересмотреть работу региональных штабов по подготовке к отопительному сезону.

«Ежегодно их работа носила формальный характер. Они существуют только на бумаге и не погружены в процесс ремонтных кампаний. Заседания штабов должны проходить непосредственно на объектах, а не в стенах акиматов», - заключил Премьер-Министр.