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Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Сочи

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Июня 2023, 17:20
Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Сочи Фото: primeminister.kz

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в г. Сочи (РФ) для участия в ряде мероприятий по линии ЕАЭС и СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Так, в рамках заседания Евразийского межправительственного совета планируется обсуждение торгово-экономического сотрудничества стран-участниц; вопросов развития транспортной инфраструктуры; цифровизации грузовых железнодорожных перевозок; реализации климатической и цифровой повестки в рамках ЕАЭС.

В ходе заседания Совета глав правительств СНГ состоится обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве. Кроме того, планируется обсуждение вопросов развития промышленной кооперации и реализации совместных мер по ряду актуальных направлений сотрудничества.

Ожидается, что на полях мероприятий Алихан Смаилов также проведет ряд двусторонних встреч.


СНГ   Правительство РК   Премьер-министр РК   Россия   ЕАЭС  
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