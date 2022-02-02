+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»

2 Февраля 2022 19:58
Поделиться:
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избранного решением Совета директоров нового председателя правления — Каната Шарлапаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Новости по теме
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «КазАвтоЖол»

Глава Правительства поблагодарил прежнего председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Айдара Арифханова за проведенную работу во главе холдинга.

Представляя нового главу холдинга Каната Шарлапаева, Премьер-Министр отметил его большой управленческий опыт работы в структурах одного из крупных в мире инвестиционных банков – «Сити».

«Перед «Байтереком» стоят серьезные задачи. В первую очередь, это повышение доступности и прозрачности финансирования, содействие развитию несырьевых секторов экономики, АПК и предпринимательства. Глава государства уделяет большое внимание указанным направлениям и ожидает эффективной работы холдинга», — сказал А. Смаилов.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

В 2006-2008 годы работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка «Сити» (Великобритания, Чехия).

В 2008-2014 гг. – старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2014-2015 гг. – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2015-2017 гг. – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.

В 2017-2020 гг. – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.

С 2020 г. по настоящее время являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ).


Подписывайтесь на наш канал:

#Назначения   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике
Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации
Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «КазАвтоЖол»
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
4 Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
6 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Читайте также
Изменен состав правления QazaqGaz
Кадровые перестановки произошли в Аграрной кредитной корпорации
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив