АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только на прошлом заседании мы рассматривали готовность к пожароопасному сезону. Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства.

Глава Кабмина поручил окончательно локализовать и полностью потушить пожар в Абайской области. По его словам, это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии.

«От имени Правительства благодарю другие регионы страны, которые оказывают помощь Абайской области, направили свои силы, технику. Министерству экологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата «Семей орманы», чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара», - заключил Алихан Смаилов.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая. Общая площадь горения составляет около 3500 га.