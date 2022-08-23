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Алихан Смаилов поручил принять меры по своевременному формированию запасов кормов

Автор:  
Серик Сабеков
23 Августа 2022, 10:32
Алихан Смаилов поручил принять меры по своевременному формированию запасов кормов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать работы по заготовке кормов в Мангистауской и Атырауской областях поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В целом, погодные условия в текущем году благоприятны для кормозаготовочных работ. Вместе с тем, в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика. Этим регионам необходимо активизировать работу», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Праивтельства также поручил в целом по республике принять необходимые меры по заготовке кормов.

«Министерству сельского хозяйства совместно с «Продовольственной контрактной корпорацией» принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Урожай   Сельское хозяйство   Алихан Смаилов  
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