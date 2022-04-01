Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Премьер-Министра

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Апреля 2022, 19:03
Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Премьер-Министра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно документу, в круг обязанностей Первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Также Р. Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие.

За заместителем Премьер-Министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.

Также в круг координируемых вопросов входят взаимодействие государства и гражданского общества. Заместитель Премьер-Министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координация международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации Государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями. В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами.

Заместитель Премьер-Министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации.

Заместитель Премьер-Министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.

Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей, координации международных финансовых институтов. В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Инфраструктурные проекты   ЖКХ   Транспорт   Ералы Тугжанов   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны