Алихан Смаилов отреагировал на «строительные» жалобы казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по обеспечению строительства 111 млн кв м жилья в течение 7 лет рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильем более 1 млн семей. Для достижения поставленной задачи до конца 2029 года предусмотрен ежегодный рост ввода жилья по республике на 200 тыс кв метров. В частности, в текущем году планируется завершить 15,3 млн кв метров или свыше 143 тыс квартир.

Для своевременного проведения работ акиматами утверждены дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Министерство, в свою очередь, ведет ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту. По итогам 4 месяцев общереспубликанский плановый показатель перевыполнен на 19%: построено 4,3 млн кв метров при плане в 3,6 млн кв метров – 36,6 тыс квартир.

Кроме того, на сегодняшний день по республике насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Министерством в целях регулирования вопросов долевого строительства подготовлен пакет стимулирующих и ужесточающих поправок.

Основные стимулирующие меры предусматривают упрощение требований к застройщикам. Это позволит строительным компаниям узаконить свою деятельность путем получения гарантии Казахстанской жилищной компании и разрешения акиматов.

Ужесточающие меры направлены на формирование прозрачного механизма привлечения денег дольщиков. Среди них: регистрация всех связанных с приобретением строящегося жилья договоров в ЦОНах, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и т.д.

С докладами также выступили председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, аким области Абай Нурлан Уранхаев, первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев и заместитель акима Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Премьер-Министр подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по вводу 111 млн кв метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

«Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в области Ұлытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты», — указал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по итогам 4 месяцев текущего года уже есть отставание от плана в областях Абай, Ұлытау и Мангистау.

«Вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры», — сказал Премьер-Министр.

Глава Правительства указал, что одной из наиболее важных проблем здесь является недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой.

«С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объемы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населенных пунктов», — отметил Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что зачастую проблемы планирования выявляются при вводе жилья, поэтому решать вопросы инфраструктуры необходимо еще на этапе выделения участка и выдачи разрешения на строительство.

Алихан Смаилов также добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.

«К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса «Будапешт» в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях», — перечислил Премьер-Министр.

По его словам, распространенной проблемой является и отсутствие разрешительных документов при строительстве. Так, в строящемся жилом комплексе «Толеби Резиденс» в Алматы нет соответствующих документов на строительство.

«Только в Астане сейчас возводится порядка 90 жилых комплексов без необходимого пакета документов. Как известно, суд вынес решение по сносу почти готового жилищного комплекса «Дублин», строительство которого велось без разрешительных документов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, также необходимо извлечь опыт из произошедшего разрушительного землетрясения в Турции.

«Неоднократно поднимался вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмически активных зонах. Принимались определенные меры, но их недостаточно. Все эти вопросы должны быть учтены в рамках разрабатываемого Строительного кодекса», — сказал Алихан Смаилов.

В заключение он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе. Кроме того, Премьер-Министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.